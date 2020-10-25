У Зеленского оценили возможность проведения выборов в ОРДЛО

Киев вернет политический контроль над аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом, заверили в Офисе президента.
Украина восстановит конституционный порядок на всех оккупированных украинских территориях, включая аннексированный Крым и захваченные отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборы в ОРДЛО станут возможны только тогда, когда на данных районах будут решены все вопросы безопасности.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 25 октября.
У главы государства, комментируя голосование на местных выборах в Украине, заверили, что государство вернет все свои оккупированные территории.
"Мы обязательно вернем конституционный порядок на всех ныне неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества", - отметили в ОП.
Однако в президентской канцелярии также акцентировали внимание на том, что на оккупированном Донбассе провести сейчас выборы невозможно. Избирательный процесс там можно будет реализовать только после того, как в ОРДЛО удастся установить полноценный режим прекращения огня, восстановить оптимальные условия для жизни и обеспечить вывод всех российских войск.
"Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора, будут проведены выборы и там, где до сих пор невозможно их провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", - подчеркнули у Зеленского.Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провал
Местные выборы в Украине
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеве территориях Украины состоялись местные выборы. Избирательные участки официально закрылись в 20:00.
- Согласно данным экзитпола социологической группы Рейтинг, в гонке за кресло мэра лидирует действующий градоначальник Виталий Кличко, набирающий 47,8% голосов избирателей. Его вероятным соперником во втором туре социологи называют бывшего главу КГГА Александра Попова, который получил 8,6% голосов.
- Не удалось одержать победу в первом туре и действующему градоначальнику Одессы Геннадию Труханову. По предварительным данным, Труханову, результат которого – 34,40%, во втором туре будет противостоять Николай Скорик, получивший 17,9% голосов.
- Однако без проблем удалось переизбраться Геннадию Кернесу в Харькове. Действующий мэр набирает около 57,9% голосов избирателей и одерживает победу уже в первом туре.
- По данным гражданской сети Опора, явка на местных выборах составила 35,94%. В 2015 году на местных выборах голосовали 46,5% украинцев.