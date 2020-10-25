У Зеленского оценили возможность проведения выборов в ОРДЛО

Выборы в ОРДЛО возможны после установления мира и вывода российских войск - ОП / УНИАН

Украина восстановит конституционный порядок на всех оккупированных украинских территориях, включая аннексированный Крым и захваченные отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборы в ОРДЛО станут возможны только тогда, когда на данных районах будут решены все вопросы безопасности.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 25 октября.

У главы государства, комментируя голосование на местных выборах в Украине, заверили, что государство вернет все свои оккупированные территории.

"Мы обязательно вернем конституционный порядок на всех ныне неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества", - отметили в ОП.

Однако в президентской канцелярии также акцентировали внимание на том, что на оккупированном Донбассе провести сейчас выборы невозможно. Избирательный процесс там можно будет реализовать только после того, как в ОРДЛО удастся установить полноценный режим прекращения огня, восстановить оптимальные условия для жизни и обеспечить вывод всех российских войск.

"Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора, будут проведены выборы и там, где до сих пор невозможно их провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", - подчеркнули у Зеленского.Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провал

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