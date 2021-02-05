У Зеленского предупредили Брюссель об опасных планах Путина по Евросоюзу

Россия ставит задачу максимального ослабления Евросоюза как политического игрока на мировой арене, считает Алексей Данилов.
Российский президент Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в Европейском Союзе произошли серьезные изменения с целью переформатирования мирового порядка. Европа находится в опасности в связи с деструктивными планами Кремля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
По словам Данилова, Украина не является главной целью России, так как ключевая задача Москвы – изменение политического порядка. По задумке Москвы, изменения в ЕС должны заставить Брюссель сесть за стол переговоров.
"Для него наша страна не является конечной целью. Для него … полное переформатирование ситуации в Евросоюзе, чтобы он был посажен за условный стол США-Россия-Китай - три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задание, которое он не снимает с повестки дня, для этого ему надо раскачивать Европу и Евросоюз", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеКак Евросоюз покарает Россию за заключение Навального
Конфликт России и Украины
- В захваченном российскими гибридными войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс", в рамках которого обнародовали новую доктрину "ЛДНР". Согласно документу, боевики планируют установить контроль над всеми районами Донбасса и усилить сотрудничество с Россией.
- Глава российского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала Москву присоединить оккупированный Донбасс к России.
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака – соратника главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и владельца телеканалов 112, NewsOne и ZIK. В результате такого решения была запрещена работа медиаресурсов на территории страны.
- В делегации Украины в ТКГ по Донбассу прогнозируют, что политика Зеленского в отношении России в ближайшем будущем существенно изменится.