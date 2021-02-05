У Зеленского предупредили Брюссель об опасных планах Путина по Евросоюзу

Россия ставит перед собой задачу изменения мирового политического порядке - Данилов / УНИАН

Российский президент Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в Европейском Союзе произошли серьезные изменения с целью переформатирования мирового порядка. Европа находится в опасности в связи с деструктивными планами Кремля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

По словам Данилова, Украина не является главной целью России, так как ключевая задача Москвы – изменение политического порядка. По задумке Москвы, изменения в ЕС должны заставить Брюссель сесть за стол переговоров.

"Для него наша страна не является конечной целью. Для него … полное переформатирование ситуации в Евросоюзе, чтобы он был посажен за условный стол США-Россия-Китай - три страны, которые должны решать, что будет в мире. Это его задание, которое он не снимает с повестки дня, для этого ему надо раскачивать Европу и Евросоюз", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеКак Евросоюз покарает Россию за заключение Навального

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