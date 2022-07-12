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"Убивают ради удовольствия": в чем различие военных стратегий России и Украины

12 июля 2022, 05:00

Украина уничтожает русские склады и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы.

Подоляк
Подоляк назвал отличия между тактиками Украины и РФ / Коллаж military.az, Офис президента

Вражеские войска атакуют мирное населения Украины, а ВСУ честно воюют лишь против солдат России, говорится в заявлении советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Две новости, два мира. Украина уничтожает русские склады и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы и мирных людей в Харькове, Николаеве и Часовом Яру. Украинцы защищают свою страну. Россияне убивают ради удовольствия", - заявил Подоляк.

По словам чиновника, страну-агрессора ждет единственный возможный исход, поскольку "кто с мечем придет, тот от меча и погибнет".

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

Также сообщалось, в Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Вечером 11 июля на Херсонщине в Новой Каховке военнослужащие Украины уничтожили склад боеприпасов россиян.

"Новая Каховка прямо сейчас. Кстати, когда мы говорим, мариупольцы - эвакуируйтесь, то это чтобы жители рядом со складами БК не попали под такой салют. Потому что возмездие уже рядом", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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