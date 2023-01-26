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Украина не будет воевать на территории России: Зеленский назвал четкую позицию Киева

26 января 2023, 12:49
Война агрессора России против Украины закончится, когда российские оккупанты уйдут с территории нашей страны, сказал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский
Украина не заинтересована в войне в России - Зеленский / Офис президента, 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Украина не планирует вести войну на территории страны-оккупанта России. Нужно беречь людей. Российские оккупанты должны покинуть территорию украинского государства, и тогда закончится война. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Sky News он рассказал о том, что война, в первую очередь, это потеря людей. Сбережение жизней является главным приоритетом. Поэтому Украине не нужна война на территории РФ.

По словам президента, боевые действия закончатся после того, как российские оккупационные войска уйдут с территории Украины.

"Война, где бы она ни была, - это потеря людей. Для меня люди - это приоритет номер один. Поэтому я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - объяснил глава государство.

Он уточнил, что Украина не воюет в РФ, потому что для Киева нет в этом интереса.

"Нас это просто не интересует", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что Украине будет крайне сложно выбить оккупантов РФ со своей территории в 2023 году, подчеркнул, что у Киева есть возможности завершить войну в текущем году и освободить свои земли. Прогноз ГУР по срокам войны остается неизменным.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг считает весну главным и переломным моментом в войне РФ против Украины. Оккупанты усилятся мобилизованными, а армии Украины нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке для отражения атак российских захватчиков на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ могут опередить российских оккупантов и пойти в контрнаступление ориентировочно в марте. Такой сценарий будет возможен, если агрессору РФ не удастся собрать силы, а у Украины будет резерв.

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Угроза наступления России:

Владимир Зеленский война России и Украины
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