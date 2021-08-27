УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом

27 августа 2021, 17:17
Прослушать новость
Остановить

Президент соседней страны считает Украину "житницей Советского Союза".

Лукашенко,Зеленский
Лукашенко не хочет разрывать торговые отношения с Украиной / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие Беларуськалий заявил, что республика не намерена разрывать экономические связи с Украиной. Также глава государства назвал украинцев "нашими людьми".

"Украинцы – это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент (Владимир Зеленский – ред.)", – говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Также глава государства заявил, что, "несмотря на позицию украинского руководства", Минск ведет диалог с Киевом о том, "чтобы не порвать экономические отношения" и думает о развитии сотрудничества между странами. При этом президент Беларуси считает, что "Украина – житница Советского Союза", которая нуждается в огромном количестве минеральных удобрений.

Напомним, ранее Лукашенко отметил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие. Лукашенко утверждал, что пытался поддерживать добрые "родительские" отношения с президентом Украины.

Отметим, в последнее время президент России Владимир Путин неоднократно называл украинцев и россиян "одним народом, единым целым" – сначала он сделал это в ходе большой пресс-конференции, а после похожее заявление он сделал в своей статье, посвященной Украине.

В свою очередь бывший представитель фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который "неровно дышит" к Александру Лукашенко, похвалил и хозяина Кремля – ему очень понравилась статья Путина об украинцах. Вместе с тем, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", тезис Путина об "одном народе" поддерживают более 41% украинцев.

viber
санкции против Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото)В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото) Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуруЛариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследованиеИнсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование Экоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против УкраиныЭкоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против Украины Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытьяУкраина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья

Последние новости

18:19

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

Реклама
17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

15:30

Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм Видео

15:03

Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

14:57

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

14:52

Пропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из Афганистна Видео

14:50

Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

14:39

В Виннице среди привытых от коронавируса разыграют сотню ценных призов: главный - Toyota Corolla Видео

14:30

"Большая стройка" на железной дороге: Украина договорилась со Швейцарией об финансировании на 500 млн евро

14:25

Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе выпустили совместную песню Не отпускай Видео

14:07

"Делаем украинское": стиль архитектора Сергея Махно уникален и узнается по всему миру

Реклама
13:51

Пандемия коронавируса может продлиться еще 5 лет, – главный санврач Украины Видео

13:37

Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября Видео

13:37

Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

13:07

В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов в прямом эфире (видео)

13:00

Ницой объяснила, почему Россия постоянно пытается присвоить историю Украины

12:46

Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео

12:35

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

12:17

"Вакцинируйся или тестируйся": в Минздраве рассказали о возможных ограничениях для невакцинированных Видео

12:15

Вышел трейлер фильма Спенсер - про принцессу Диану с Кристен Стюарт Видео

12:14

Самолет с Зеленским на борту не смог приземлиться в Молдове: что случилось

12:03

Новый триумф Украины на Паралимпиаде: Шевчук выиграла золото в пауэрлифтинге Видео

12:02

На Говерле обустроили базар и продают воду по 100 гривен за пол-литра Видео

11:33

Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины: в чем суть документа

11:30

Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

11:19

"Не пузатый политик": Зеленский рассказал, как рисковал жизнью, идя во власть Видео

11:17

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

11:15

"Микс" Украины и Японии: архитектор покорил весь мир уникальным интерьерным стилем

11:05

В Нацсовете по ТВ рассказали о "скабеевщине" и почему нужно отобрать лицензию у канала "Наш"

11:03

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра

10:59

Седые волосы не всегда имеют доброкачественную причину: фармацевт предупреждает о серьезной причине Видео

Реклама
10:58

Анна Тринчер разделась и свела с ума идеальной фигурой без фотошопа

10:37

Плохо пахнет и жутко выглядит: море в Одессе покрылось белыми пятнами Видео

10:34

Очень важно знать: названы пять симптомов коронавируса у полностью вакцинированных людей Видео

10:32

Мама Скрябина эмоционально отреагировала на "выступление" погибшего сына на Олимпийском

10:29

Билет на концерт Кобзона: в Сети показали видео ликвидации снайпера РФ на Донбассе Видео

10:05

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

10:00

На Херсонщине мужчина накрутил на детородный орган обручальное кольцо

09:55

"Я видел конец света": мужчина, который выжил после теракта в Кабуле, рассказал, как все было Видео

09:54

В США назвали главные ожидания от встречи Зеленского и Байдена Видео

09:25

Выдающиеся украинцы: известный архитектор стал участником проекта Метинвеста Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять