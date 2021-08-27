"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом

Лукашенко не хочет разрывать торговые отношения с Украиной / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие Беларуськалий заявил, что республика не намерена разрывать экономические связи с Украиной. Также глава государства назвал украинцев "нашими людьми".

"Украинцы – это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент (Владимир Зеленский – ред.)", – говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Также глава государства заявил, что, "несмотря на позицию украинского руководства", Минск ведет диалог с Киевом о том, "чтобы не порвать экономические отношения" и думает о развитии сотрудничества между странами. При этом президент Беларуси считает, что "Украина – житница Советского Союза", которая нуждается в огромном количестве минеральных удобрений.

Напомним, ранее Лукашенко отметил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие. Лукашенко утверждал, что пытался поддерживать добрые "родительские" отношения с президентом Украины.

Отметим, в последнее время президент России Владимир Путин неоднократно называл украинцев и россиян "одним народом, единым целым" – сначала он сделал это в ходе большой пресс-конференции, а после похожее заявление он сделал в своей статье, посвященной Украине.

В свою очередь бывший представитель фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который "неровно дышит" к Александру Лукашенко, похвалил и хозяина Кремля – ему очень понравилась статья Путина об украинцах. Вместе с тем, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", тезис Путина об "одном народе" поддерживают более 41% украинцев.