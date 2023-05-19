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Униженный Кремль бьется в конвульсиях, жалких Путина и РФ ждет поражение на поле боя – Подоляк

Андрей Ганчук
19 мая 2023, 18:19 обновлено 19 мая, 18:26
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Президента Зеленского приветствуют как лидера свободного мира, а агрессора Россию унижают даже в регионах, которые она считала "своими", сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Время Путина прошло, попытки Москвы изменить ситуацию тщетны - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президента Украины Владимира Зеленского приветствуют в качестве лидера свободного мира, а агрессора Россию везде унижают. Уважение за деньги не купить, украинское государство отстояло свое мнение и слово. Владимира Путина и его страну считают жалкими. Россия неизбежно потерпит военное поражение. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Украина добилась мировой поддержки – Зеленского приветствуют как лидера свободного мира, а РФ унижают даже в тех регионах, которые Москва считала "своими".

"Мало существует в мире удовольствий, больших, чем созерцание реакций Москвы на визиты Президента Зеленского. Как демон, окропленный святой водой, Кремль бьется в конвульсиях. Задействует сеть десятилетиями прикармливаемых агентов, продажные СМИ, агентов влияния. Тщетные попытки закричать, перекричать, саботировать - и каждый раз безуспешно, снова и снова сталкиваясь с унижением даже в тех регионах, которые по-имперски считал "своими" или в отношении которых пытался убедить в этом остальной мир", - отметил Подоляк.

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По его словам, уважение – настоящая сила, которую не купить за деньги или откаты. Украина заставила себя уважать, а Путина и его режим ожидает неизбежное военное поражение.

"На каждой встрече звучит прямо или сигнализируется косвенно: время Путина (Владимир Путин, российский диктатор) и его клики преступников прошло. Даже там, где их не считают плохими, их считают жалкими. Россия потерпит военное поражение, и это неизбежно. Международное право будет возвращено на повестку дня. Время обсуждать послевоенное устройство мира", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что армия Украины проведет контрнаступление, чтобы отбросить российских оккупантов с захваченных ими территорий. По его словам, когда ВСУ подойдут к Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду рассказал о том, что Украина проведет два контрнаступления – летом и осенью.

На первом этапе будет освобождаться юг с Крымом, на втором – Донбасс. Эксперт допустил, что ВСУ могут провести и дополнительные контрнаступательные операции.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором речь шла о том, что страна-оккупант Россия вернулась к применению тактики воздушных ударов по Украине.

Цель врага – заставить Киев отложить контрнаступление. Впрочем, ВСУ успешно противостоят оккупантам и сбивают большой процент российских ракет.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, когда будет пик контрнаступления ВСУ

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