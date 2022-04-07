В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

Малюська рассказал, как получить компенсацию / УНИАН

Для того, чтобы получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы, рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Если этих документов нет, то их нужно оформить, поскольку компенсации будут выплачиваться только собственникам жилья.

После чего будет несколько механизмов выплаты компенсации. Предполагается, что будут использоваться средства госбюджета и средства РФ, которые будут отобраны как репарации и перераспределены через специнституции.

Например, можно получить компенсацию с помощью обращения в ЕСПЧ. Тем, кто не хочет ждать, Малюська предложил уже обращаться в ЕСПЧ. По его словам, этот механизм не быстрый, но он работает.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Читайте также: