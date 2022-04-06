Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области / facebook.com.mod.mil.rus

Российские оккупанты обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области. В результате артобстрела погибли три человека, сообщает Харьковская областная прокуратура.

6 апреля военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым домам у города Балаклея Изюмского района.

В результате этого жилье людей частично разрушено. Кроме того, от обстрелов погибли три человека.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Читайте также: