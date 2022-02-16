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В РФ внезапно заявили, что не допустят войны с Украиной

16 февраля 2022, 18:59

Россия якобы сделает со своей стороны все, чтобы не допустить силового развития конфликта.

российские военные, граница
Россия заявляет, что не хочет войны с Украиной / Коллаж Maxar Technologies, Reuters

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сделала неожиданное заявление касательно Украины. По ее словам, "даже мысль о войне с Украиной является дикостью".

Также Матвиенко в интервью "Парламентской газете" подчеркнула, что Россия якобы сделает со своей стороны все, чтобы не допустить силового развития конфликта.

По ее словам, украинцы якобы соединены с россиянами "тысячами нитей".

"Для нас даже сама мысль о войне – абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Однако я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - заявила Матвиенко.

Представительница России добавила, что РФ безосновательно обвиняют и подготовке к вторжению в Украину. Она упомянула о США и НАТО, которые якобы "стремятся втянуть Украину в войну с Россией".

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Также Матвиенко заявила, что военная помощь, которую Украина получает от партнеров, свидетельствует о том, что "НАТО начало военное освоение территории Украины".

Читайте такжеЭстонская разведка обнародовала отчет с датами наступления РФНо, по ее словам, "Россия не бросит своих граждан в беде", если Украина начнет наступление на Донбассе, хотя РФ уважает право Украины быть независимым государством.

"Тридцать лет назад украинский народ сделал свой выбор, и мы относимся к нему с уважением. Ему и только ему решать, что делать, как жить, каким партиям, политикам доверить судьбу страны", - заключила она.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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