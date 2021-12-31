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В "Слуге народа" говорят о возможном переименовании – пресс-секретарь партии такие планы отрицает

31 декабря 2021, 14:36
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Источники утверждают, что партию могут переименовать из-за падения ее рейтингов.

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В "Слуге народа" говорят о возможном переименовании партии из-за падения рейтингов / Facebook sluganarodu.official

В пропрезидентской партии "Слуга народа" уже три месяца обсуждают планы о переименовании. Причина – падение рейтингов и скандалы вокруг членов партии.

О таких планах рассказали в комментарии "Украинской правде" несколько собеседников из партии.

Источники заявляют, что такие разговоры ведутся уже на протяжении долгого времени, особенно на фоне падения рейтингов. Относительно возможных вариантов они отмечают, что это "может быть что угодно с фамилией Зеленский".

Собеседники издания отмечают, что шансы на переименование возрастут, если до выборов с рейтингами "Слуги народа" ничего не будет меняться.

При этом официально в партии о переименовании не говорят, а спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук на вопросы журналистов опровергла такую информацию. Она утверждает, что в партии такие планы ни разу не обсуждались.

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"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, то наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи лишь опровергали бы очередные "инсайты", – подчеркнула Палийчук.

Напомним, согласно новым данным, в Украине рейтинг политических партий возглавляет политсила президента Владимира Зеленского − партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствует свежий опрос Социологической группы "Рейтинг".

Также ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дануца оконфузился в прямом эфире. Когда у нардепа спросили об угрозе новой российской агрессии и о том, как защищаться Украине, он начал сравнивать ситуацию с "соседом-насильником".

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