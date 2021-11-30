Конфуз в прямом эфире: "слуга народа" выругался прямо на трибуне Рады

Игорь Негулевский проронил матерную фразу не подозревая, что микрофон на трибуне был уже включен.
Народный депутат Украины от партии Слуга народа Игорь Негулевский случайно выругался, выступая на трибуне Верховной Рады.
Конфуз произошел в ходе пленарного заседания сессии ВРУ во вторник, 30 ноября. Трансляция велась на официальном сайте парламента.
Слуга народа хотел поднять вопрос обеспечения жильем жителей Новой Одессы, который в результате взрыва дома 27 ноября остались без квартир.
Он поднялся на трибуну и перед своим выступлением, очевидно впопыхах, случайно выругался, не подозревая, что микрофон уже был включен.
Негулевский проронил фразу: "Бл*дь ё**на", поле чего начал свою речь со слов "уважаемые коллеги".
"Бл*дь ё**на… Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище, – сказал Негулевский с парламентской трибуны.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику:
Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко "прославился" употреблением нецензурных выражений прямо на трибуне Верховной Рады.
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