Конфуз в прямом эфире: "слуга народа" выругался прямо на трибуне Рады

Игорь Негулевский на трибуне парламента / Скриншот

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Игорь Негулевский случайно выругался, выступая на трибуне Верховной Рады.

Конфуз произошел в ходе пленарного заседания сессии ВРУ во вторник, 30 ноября. Трансляция велась на официальном сайте парламента.

Слуга народа хотел поднять вопрос обеспечения жильем жителей Новой Одессы, который в результате взрыва дома 27 ноября остались без квартир.

Он поднялся на трибуну и перед своим выступлением, очевидно впопыхах, случайно выругался, не подозревая, что микрофон уже был включен.

Негулевский проронил фразу: "Бл*дь ё**на", поле чего начал свою речь со слов "уважаемые коллеги".

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"Бл*дь ё**на… Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище, – сказал Негулевский с парламентской трибуны.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику:

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко "прославился" употреблением нецензурных выражений прямо на трибуне Верховной Рады.

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