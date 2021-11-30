"Сбежал" от Зеленского к Разумкову: монобольшинство "Слуги народа" потеряло депутата

Народный депутат Роман Соха уходит из "Слуги народа" / скриншот

Народный депутат Роман Соха, который ранее вошел в состав МФО "Розумна політика" Дмитрия Разумкова, заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

"Я принял тяжелое, но справедливое решение", - сообщил нардеп с трибуны Верховной Рады.

В 2019 году Роман Соха был избран в парламент мажоритарщиком из Запорожья.

После выступления в Рада депутат рассказал, что последний раз общался с президентом Владимиром Зеленским больше года назад, добавив, что сейчас "слуг-мажоритарщиков", которые готовы выйти из фракции, больше 10 человек.

Читайте такжеНовая глава "Слуги народа" назвала самую слабую область для политсилы"Представьте себе 2019 год и стадион, на котором рядом с господином Зеленским стоят Шурма, Татаров, Демченко. И как вы считаете, после эти дебатов он бы получил 73%? Это тот вопрос, на который, я думаю, каждый украинец даст себе ответ, почему я сделал этот шаг", - заявил Соха в комментарии PavlovskyNews.

Напомним, 19 ноября "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата парламента Людмилу Буймистер из фракции.

Также фракцию покинул Артем Дмитрук - решение о его исключении из монобольшинства приняли во время заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось после завершения съезда партии в понедельник, 16 ноября.