"Спасите меня, я туда не хочу": Луценко рассказал, как Зеленский мог оказаться в партии Порошенко

Экс-генпрокурор Украины рассказал подробности / Главред

Пятый президент Украины Петр Порошенко предлагал на тот момент шоумену, ныне президенту Владимиру Зеленскому войти в первую пятерку его партийного списка.

Как рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в комментарии "Цензор.НЕТ", их разговор состоялся перед внеочередными выборами в Верховную Раду в 2014 году

"Порошенко попросил его привести в день голосования списков в Верховную Раду. Потому что он очень хотел его ввести в первую пятерку. [...] У нас с утра съезд. Но еще час до этого Зеленский заявляется в Администрацию президента Порошенко", – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, он присутствовал на встрече, поскольку был приглашен Порошенко.

"Мы заходим в кабинет президента. Порошенко заканчивает разговор по телефону. Я еще запомнил. Там в кабинете было несколько картин, одна из которых – моя любимая времен Януковича – нарисованные Карпаты и внизу написано: "Карпаты. Донбасс". [...] И вот я показываю эту картину Зеленскому, мы посмеялись. Петр же заведен на своем: "Вам здесь смешно, а нам страну надо спасать, Володя, надо всем вместе", – вспомнил Луценко.

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Читайте также"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоБывший генпрокурор отметил, что исход встречи был известен заранее.

"Говорит: "Юрий Витальевич, спасите меня, я туда не хочу". В принципе, абсолютно ясно, что он не мог там быть. Ему предложили, он отказался", – объяснил Луценко.

Напомним, согласно последнему опросу, за партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 19,8% украинцев среди тех, кто собирается голосовать и определился со своими предпочтениями на парламентских выборах. За Слугу народа проголосуют 18,4%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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