Партии Порошенко и Зеленского борются за лидерство: кто проходит в новую Раду – опрос

Украинцы назвали фаворитов парламентских выбороы / УНИАН

За партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 19,8% украинцев среди тех, кто собирается голосовать и определился со своими предпочтениями на парламентских выборах.

За Слугу народа проголосуют 18,4%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что разница в поддержке политсил – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое место.

За Всеукраинское объединение Батькивщина готовы проголосовать 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором. За Оппозиционную платформу – За жизнь (6,2% и 9% соответственно).

По результатам опроса, 5% проходной барьер также формально преодолевают:

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Сила и честь (4,8% и 7%);

Радикальная партия (3,6% и 5,2%);

Украинская стратегия Гройсмана (3,5% и 5,1%).

/ kiis.com.ua

Всеукраинский опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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