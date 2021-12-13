Нардеп от Слуги народа попал в скандал в прямом-эфире и назвал Россию "соседом-насильником"

Александр Дануца

Народный депутат от Слуги народа Александр Дануца оконфузился в прямом эфире.

Во время эфира на телеканале Украина 24 обсуждали мнение бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера. Волкер назвал пять угроз главы РФ Владимира Путина в Европе и назвал новую дату вероятного вторжения российских войск на территорию нашего государства.

Когда у нардепа спросили, об угрозе новой российской агрессии и о том, как защищаться Украине. Он начал сравнивать ситуацию с "соседом-насильником".

"Мой комментарий очень прост. Когда у вас есть насильник.... Я говорю простую вещь... Вы узнали о том, что ваш сосед изнасиловал женщин на районе..." – стал рассказывать нардеп.

Ведущие попросили его без подобных сравнений ответить на озвученные вопросы. Но даже когда журналисты еще раз повторили их, нардеп не смог дать исчерпывающего ответа.

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"Я оцениваю это так, что Украина в опасности. Чтобы выйти из этой ситуации, нам нужно обеспечивать границы безопасностью. Ну, войска и все остальное", – сказал Дануца, после чего ведущие иронически поблагодарили "слугу народа" и завершили разговор.

Александр Дануца - что известно

Нардеп родился 29 января 1980 года в г. Малая Виска, Кировоградской области. Окончил Кропивницкий государственный технический университет по специальности "Менеджмент организаций".

Дануца был помощником депутата Верховной Рады IV созыва Сергея Алексеюка на общественных началах и депутата ВРУ VIII созыва Константина Яринича.

В 2019 году Дануцу избрали депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №99 (г. Кропивницкий). До этого он был руководителем Кировоградского областного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Также работает в Комитете ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее сообщали, что в зале Киевского городского совета произошла потасовка, вероятными участниками которой были депутаты Киевсовета.

Депутат от фракции Слуга народа Владислав Трубицын попытался устроить драку.

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