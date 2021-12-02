"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова сцепились в Раде

В Верховной Раде бурно обсуждали правки в госбюджет на 2022 год.
2 декабря в зале Верховной Рады бывший спикер Дмитрий Разумков обсуждал с народным депутатом Галиной Третьяковой изменение в бюджет 2022-го года.
Во время их диалога Третьякова назвала экс-спикера парламента солнцем. Этот момент попал на видео Алексея Гончаренко, который опубликовал его в Telegram.
Третьякова сказала Разумкову: "Солнце, я тебя уважаю".
"Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это не автор, это все, читай матчасть", — заявил Разумков.
Затем Разумков начал отходить в от собеседницы в сторону.
"Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он забирает у меня правку!", — начала возмущаться Третьякова.
Дмитрий Разумков, уходя, крикнул, что ее правку "как раз будет обсуждать кто-то другой", добавив реплику "Если ты этого не понимаешь — почему…".
Ранее сообщали, что в зале Киевского городского совета произошла потасовка, вероятными участниками которой были депутаты Киевсовета.
Депутат от фракции Слуга народа Владислав Трубицын попытался устроить драку.
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