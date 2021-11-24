Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для Европы

Волкер / Reuters

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что российский президент Владимир Путин пытается расшатать и расколоть Европу, осуществляя эскалацию угроз на восточной части континента. Украина находится в самой большой опасности.

Как говорится в его статье для издания CEPA, странам Запада придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". При этом Волкер назвал пять главных угроз, исходящих от Кремля.

В первую очередь, он обратил внимание на сокращение поставок газа в Европу накануне зимы, которым Москва дает понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отопительному сезону в странах ЕС.

Еще один метод давления – использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз.

Третья угроза – новый конфликт на Балканах, где Россия подогревает сербский национализм на фоне возможного распада Боснии и Герцеговины и подрыва независимости Черногории.

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Четвертый опасный момент – вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

И, наконец, пятая и самая большая угроза заключается в размещении войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в оккупированном Крыму и на неподкотрольной украинской власти части Донбасса.

"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это значит, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет американский дипломат.

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Волкер считает, что одной из вероятных дат нападения России на Украину может оказаться 8 декабря, когда исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза — этот процесс Путин в свое время называл огромной трагедией 20 века.

Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.