Войска РФ у границ Украины и встреча Байдена с Путиным: США поставили Москве условие

В Белом доме нет информации о встреча Байдена и Путина / Reuters

Официальный Вашингтон не подтверждает согласования встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. В Белом доме обеспокоены ситуацией на границах Украины и жесткой риторикой Москвы в отношении Киева. Американское государство призывает Кремль к деэскалации ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки.

В ходе своего брифинга она рассказала о том, что на формальном уровне пока нет информации о запланированной встрече Байдена и Путина.Читайте такжеПутин и Байден проведут встречу и обсудят Украину

"У меня пока нет информации о запланированной встрече, хотя, конечно же, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена", - отметила Псаки.

Кроме того, Штаты обеспокоены обстановкой на границе России и Украины и призывают Москву в деэскалации ситуации. Американские власти провели консультации на Западе, а также с Киевом по данному вопросу.

"В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. Мы обсудили нашу озабоченность по поводу военной деятельности России и жесткой риторики в отношении Украины", - подчеркнула Джен Псаки.

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Встреча Байдена и Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 октября сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении новой встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем. Какой-либо конкретики пока нет, но стороны должны обсудить возможность организации такой встречи.

18 ноября спикер Кремля Песков уточнил, что встреча Байдена и Путина может состояться до конца 2021 года. Москва заинтересована в таких переговорах на высшем политическом уровне из-за, дескать, угрозы НАТО у границ России и ситуации с Украиной. В Кремле считают, что диалог может пройти в видеоформате.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов говорить о каких-либо переговорах Байдена и Путина. Впрочем, американская сторона не исключает проведения такого мероприятия "в какой-то момент в будущем".