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В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе

17 октября 2020, 03:23

Рада не даст возможности русифицировать стратегически важные для Украины сферы деятельности, считает Никита Потураев.

Потураев
Парламент не будет ограничивать развитие языков национальных меньшинств - Потураев/ УНИАН

Верховная Рада Украины не пошла на русификацию образования, искусства и культуры в стране, что является рациональным шагом. Однако парламент не будет препятствовать развитию языков национальных меньшинств.

Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев в эфире телеканала Украина 24.

На вопрос журналиста о том, планирует ли парламент предоставить русскому языку особый статус на Донбассе, парламентарий заявил, что Рада не даст русифицировать образование, искусство и культуру.

"Я очень счастлив, что украинский парламент не дал и не даст, я убежден, ни этот состав, ни следующий, возможности русифицировать украинское образование, украинское искусство, украинскую культуру", - считает нардеп.

При этом ВР не планирует ограничивать распространение языков национальных меньшинств.Читайте такжеУ Зеленского хотят принять специальный закон для русского и других языков

"А насчет возможности развивать языки национальных меньшинств, украинский парламент таких препятствий не создавал, не создает и создавать не будет. Вот и все", - подчеркнул Потураев.

Русский язык на Донбассе

Верховная Рада русский язык новости Украины Никита Потураев
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