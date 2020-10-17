В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе

Рада не даст возможности русифицировать стратегически важные для Украины сферы деятельности, считает Никита Потураев.
Верховная Рада Украины не пошла на русификацию образования, искусства и культуры в стране, что является рациональным шагом. Однако парламент не будет препятствовать развитию языков национальных меньшинств.
Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев в эфире телеканала Украина 24.
На вопрос журналиста о том, планирует ли парламент предоставить русскому языку особый статус на Донбассе, парламентарий заявил, что Рада не даст русифицировать образование, искусство и культуру.
"Я очень счастлив, что украинский парламент не дал и не даст, я убежден, ни этот состав, ни следующий, возможности русифицировать украинское образование, украинское искусство, украинскую культуру", - считает нардеп.
При этом ВР не планирует ограничивать распространение языков национальных меньшинств.Читайте такжеУ Зеленского хотят принять специальный закон для русского и других языков
"А насчет возможности развивать языки национальных меньшинств, украинский парламент таких препятствий не создавал, не создает и создавать не будет. Вот и все", - подчеркнул Потураев.
Русский язык на Донбассе
- Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев может пойти на расширение прав русского языка в регионе в том случае, если процесс не будет противоречить украинскому законодательству.
- Президент Владимир Зеленский не исключал предоставления особого статуса русскому языку на Донбассе. По его словам в этом нет никакой проблемы, как нет проблемы ущемления русского языка в Украине.