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В СНБО раскрыли истинный план Путина в отношении Беларуси

9 сентября 2021, 23:55
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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен в том, что президент России Владимир Путин мечтает захватить территорию Беларуси.

Алексей Данилов
Алексей Данилов раскрыл планы Путина по Беларуси / inform.ua

Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в ток-шоу Право на владу.

"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом"... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает два варианта по белорусскому государству. Первый – назначение Лукашенко на определенную должность в Союзном государстве. Второй предполагает продолжение правления Лукашенко Беларусью, но уже в условиях фактической аннексии республики Россией.

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Бывший парламентарий Госдумы Дмитрий Гудков полагает, что Владимир Путин рассчитывает править Россией еще 12 лет. И для того, чтобы остаться на посту президента еще на два срока, он рассматривает сценарий присоединения Беларуси.

Политолог Ольга Харламова предполагает, что Минск опасается посягательства на свою власть со стороны России. Именно поэтому российские войска после учений Запад-2021 покинут территорию Беларуси.

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