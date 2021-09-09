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Россия поглощает Беларусь: Лукашенко объявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой

9 сентября 2021, 20:43
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Москва и Минск уже в октябре планируют утвердить 28 интеграционных программ Союзного государства, сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко ожидает прорыва в вопросе интеграции России и Беларуси / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным 28 программ по Союзному государству двух стран. Он рассчитывает на утверждение документов уже в октябре.

Как заявил глава РБ в четверг, 9 сентября, на публичной части встречи с Путиным, он ожидает, что программы российско-белорусского Союзного государства утвердит Высший государственный совет СГ уже в октябре.

По его словам, реализация двухсторонних договоренностей Москвы и Минска в рамках Союза станет "прорывом".Читайте такжеУказ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

"Обсудим 28 программ... Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они согласуют, то, как мы договаривались с вами, как мы определим время, возможно в конце октября, примем окончательно эти программы - это будет прорыв",- подчеркнул Лукашенко.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает два варианта по белорусскому государству. Первый – назначение Лукашенко на определенную должность в Союзном государстве. Второй предполагает продолжение правления Лукашенко Беларусью, но уже в условиях фактической аннексии республики Россией.

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Бывший парламентарий Госдумы Дмитрий Гудков полагает, что Владимир Путин рассчитывает править Россией еще 12 лет. И для того, чтобы остаться на посту президента еще на два срока, он рассматривает сценарий присоединения Беларуси.

Политолог Ольга Харламова предполагает, что Минск опасается посягательства на свою власть со стороны России. Именно поэтому российские войска после учений Запад-2021 покинут территорию Беларуси.

viber
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