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"Во всем виноват МВФ": министр дважды оконфузился во время пресс-конференции

22 февраля 2021, 19:56
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Чиновник два раза подряд спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос о задержке выплат военнослужащим.

Таран
Таран спутал Минфин с МВФ / УНИАН

Глава Минобороны Андрей Таран сегодня два раза оконфузился на совместной пресс-конференции с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

Так, чиновник два раза подряд спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос о задержке выплат военнослужащим.

"А военным средства… Значит средства все оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются, идет определенная задержка. Относительно определенной задержки — это вопрос не ко мне, это вопрос, наверное, лучше направить в МВФ (Международный валютный фонд — ред.)", — сказал Таран.

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Далее Хомчак дважды попытался исправить ошибку Тарана. Состоялся следующий диалог:

Таран: Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того, чтобы платить это вовремя это…

Хомчак: Министерство финансов.

Таран: Это Министерство финансов должно согласовать этот вопрос с МВФ-ом.

Хомчак: Министерство финансов. МВФ тут при чем? Вы оговорились, я извиняюсь.

Таран: Я…

В этот момент в разговор вмешалась модератор пресс-конференции, которая резюмировала, что речь шла все же о Министерстве финансов. Тогда Таран извинился за ошибку

"Хорошо, министерство финансов, сорри", — сказал он.

Переговоры Украины с МВФ - о чем ранее писал Главред:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.

ВСУ МВФ Минобороны Украины Андрей Таран
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