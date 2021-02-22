"Во всем виноват МВФ": министр дважды оконфузился во время пресс-конференции

Таран спутал Минфин с МВФ / УНИАН

Глава Минобороны Андрей Таран сегодня два раза оконфузился на совместной пресс-конференции с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

Так, чиновник два раза подряд спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос о задержке выплат военнослужащим.

"А военным средства… Значит средства все оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются, идет определенная задержка. Относительно определенной задержки — это вопрос не ко мне, это вопрос, наверное, лучше направить в МВФ (Международный валютный фонд — ред.)", — сказал Таран.

Читайте такжеВ ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны

Далее Хомчак дважды попытался исправить ошибку Тарана. Состоялся следующий диалог:

Таран: Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того, чтобы платить это вовремя это…

Хомчак: Министерство финансов.

Таран: Это Министерство финансов должно согласовать этот вопрос с МВФ-ом.

Хомчак: Министерство финансов. МВФ тут при чем? Вы оговорились, я извиняюсь.

Таран: Я…

В этот момент в разговор вмешалась модератор пресс-конференции, которая резюмировала, что речь шла все же о Министерстве финансов. Тогда Таран извинился за ошибку

"Хорошо, министерство финансов, сорри", — сказал он.

Переговоры Украины с МВФ - о чем ранее писал Главред: