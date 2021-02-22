"Во всем виноват МВФ": министр дважды оконфузился во время пресс-конференции

Чиновник два раза подряд спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос о задержке выплат военнослужащим.
Глава Минобороны Андрей Таран сегодня два раза оконфузился на совместной пресс-конференции с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.
Так, чиновник два раза подряд спутал Министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос о задержке выплат военнослужащим.
"А военным средства… Значит средства все оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются, идет определенная задержка. Относительно определенной задержки — это вопрос не ко мне, это вопрос, наверное, лучше направить в МВФ (Международный валютный фонд — ред.)", — сказал Таран.
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Далее Хомчак дважды попытался исправить ошибку Тарана. Состоялся следующий диалог:
Таран: Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того, чтобы платить это вовремя это…
Хомчак: Министерство финансов.
Таран: Это Министерство финансов должно согласовать этот вопрос с МВФ-ом.
Хомчак: Министерство финансов. МВФ тут при чем? Вы оговорились, я извиняюсь.
Таран: Я…
В этот момент в разговор вмешалась модератор пресс-конференции, которая резюмировала, что речь шла все же о Министерстве финансов. Тогда Таран извинился за ошибку
"Хорошо, министерство финансов, сорри", — сказал он.
Переговоры Украины с МВФ - о чем ранее писал Главред:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.