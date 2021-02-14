Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ

Тимофей Милованов критически оценил работу миссии МВФ в Украине.
Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал результаты очередного раунда переговоров Украины с представителями Международного валютного фонда.
В своем Facebook, дискутируя с пользователями о результатах переговров, Милованов подчеркнул, что миссия МВФ в Украине "обка*алась".
Милованов сообщил о том, что находится в составе украинской делегации во главе с президентом с визитом в ОАЭ.
Говоря о результатах визита, он подчеркнул, что ОАЭ планируют за несколько лет увеличить в 10 раз товарооборот с Украиной и инвестиции в агросектор.
В комментариях к этому сообщению пользователь Ден Ювженко написал: "Ну, с МВФ обка*ались, нужно хотя бы как-то компенсировать".
На что Милованов ответил: "Там МВФ обка*ался, а не Украина. Если на это честно смотреть".
Переговоры Украины с МВФ:
- Миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше по пятимиллиардной программе финансовой помощи.
- "Дискуссии будут продолжаться", - заявили в МВФ.
- Переговоры прежде всего были сконцентрированы на усилении управления в Национальном банке Украины, регуляторных рамках для банковского надзора, мерах по уменьшению среднесрочного фискального дефицита, законодательстве по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судебной системы, а также на политике в энергетической сфере.