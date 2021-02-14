Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ

Тимофей Милованов / УНИАН

Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал результаты очередного раунда переговоров Украины с представителями Международного валютного фонда.

В своем Facebook, дискутируя с пользователями о результатах переговров, Милованов подчеркнул, что миссия МВФ в Украине "обка*алась".

Милованов сообщил о том, что находится в составе украинской делегации во главе с президентом с визитом в ОАЭ.

Говоря о результатах визита, он подчеркнул, что ОАЭ планируют за несколько лет увеличить в 10 раз товарооборот с Украиной и инвестиции в агросектор.

В комментариях к этому сообщению пользователь Ден Ювженко написал: "Ну, с МВФ обка*ались, нужно хотя бы как-то компенсировать".

На что Милованов ответил: "Там МВФ обка*ался, а не Украина. Если на это честно смотреть".

Переговоры Украины с МВФ: