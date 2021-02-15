"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника

Денис Малюська раскрыл детали законопроекта об увольнении Сытника / УНИАН

Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поэтому перед Кабмином стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он уточнил, что это одно из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Первым подходом стал законопроект №4437, в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", – объяснил Малюська на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что дыры в законодательстве и статусе НАБУ остались, а их закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ.

"Поэтому правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора его полномочия будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", – рассказал министр юстиции.

Сотрудничество Украины с МВФ – о чем сообщалось ранее:

Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.

Также Киеву следует обеспечить прозрачность по поводу планов в бюджете на 2022 год и провести оценочную проверку фонда по борьбе с коронавирусом.

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