Военное положение по всей России: Марк Фейгин дал однозначный прогноз

Марк Фейгин допускает введение ВП по всей России / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин со временем введет военное положение (далее – ВП) на всей территории России, и этому есть ряд причин. Об этом в интервью Главреду заявил российский оппозиционный политик, блогер и известный юрист Марк Фейгин.

"Путин медленно подбирается к военному положению по всей территории России для того, чтобы меньше церемониться и держать под контролем население, которое может возмутиться при каких-то обстоятельствах", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста Главреда о мотивации Кремля ввести ВП без объявления войны Фейгин заявил, что в Кремле на этот счет "не рефлексируют".

"Да, она не объявлена, но вообще и с чего тогда мобилизация объявляется?! Частичная она или какая-то еще, но вы с кем воюете? Мы проводим "спецоперацию", но почему ее надо было проводить силами чуть ли не всей части мужского населения страны, если есть профессиональная армия? (…) Сейчас ситуация такова, что путинская армия показала свою низкую боеспособность. Можно по этому поводу много рассуждать, но он уже не обходится без населения", - отметил он.

Оппозиционер считает, что Путин мучается тем, что если он объявит военное положение на всей территории, народ может "взвыть", если не сможет передвигаться между регионами.

"Хотя по факту они уже это делают, ведь как передвигаться, если ты приписан к военкомату и тебе нужно находиться по месту предписания. То есть граждане разделены по категориям и, соответственно, уже и без того ограничено передвижение. И необязательно это манифестировать на законодательном уровне. Поэтому он медленно подбирается к военному положению по всей территории России для того, чтобы меньше церемониться и держать под контролем население, которое может возмутиться при каких-то обстоятельствах. Это очень большая ошибка и заблуждение думать, что там кто-то думает о соответствии правового статуса", - заявил Фейгин.

Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. Его "ввели" с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что решение Владимира Путина является ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Он считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.