УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Военное положение по всей России: Марк Фейгин дал однозначный прогноз

23 октября 2022, 13:23

По мнению Фейгина, Путин тянет с введение ВП по всей России из-за того, что народ может "взвыть", если не сможет передвигаться между регионами.

Путин, Фейгин
Марк Фейгин допускает введение ВП по всей России / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин со временем введет военное положение (далее – ВП) на всей территории России, и этому есть ряд причин. Об этом в интервью Главреду заявил российский оппозиционный политик, блогер и известный юрист Марк Фейгин.

"Путин медленно подбирается к военному положению по всей территории России для того, чтобы меньше церемониться и держать под контролем население, которое может возмутиться при каких-то обстоятельствах", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста Главреда о мотивации Кремля ввести ВП без объявления войны Фейгин заявил, что в Кремле на этот счет "не рефлексируют".

"Да, она не объявлена, но вообще и с чего тогда мобилизация объявляется?! Частичная она или какая-то еще, но вы с кем воюете? Мы проводим "спецоперацию", но почему ее надо было проводить силами чуть ли не всей части мужского населения страны, если есть профессиональная армия? (…) Сейчас ситуация такова, что путинская армия показала свою низкую боеспособность. Можно по этому поводу много рассуждать, но он уже не обходится без населения", - отметил он.

Оппозиционер считает, что Путин мучается тем, что если он объявит военное положение на всей территории, народ может "взвыть", если не сможет передвигаться между регионами.

"Хотя по факту они уже это делают, ведь как передвигаться, если ты приписан к военкомату и тебе нужно находиться по месту предписания. То есть граждане разделены по категориям и, соответственно, уже и без того ограничено передвижение. И необязательно это манифестировать на законодательном уровне. Поэтому он медленно подбирается к военному положению по всей территории России для того, чтобы меньше церемониться и держать под контролем население, которое может возмутиться при каких-то обстоятельствах. Это очень большая ошибка и заблуждение думать, что там кто-то думает о соответствии правового статуса", - заявил Фейгин.

Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. Его "ввели" с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что решение Владимира Путина является ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Он считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

военное положение Владимир Путин Марк Фейгин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:33

Монатик вывел на сцену в Мадриде малышей-сыновей и растрогал Сеть

13:23

Военное положение по всей России: Марк Фейгин дал однозначный прогноз

13:00

Гороскоп на завтра 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

12:51

В Киеве снова используют веерные отключения света

12:49

Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

Реклама
12:46

"Это наш метод": известный пропагандист РФ призвал топить и сжигать украинских детейВидео

12:37

"Зависть и осуждение": Пэрис Хилтон заставила Меган Маркл извиниться за свой длинный язык

12:36

Момент падения Су-34 на жилой дом в Ейске попал на видео - очевидцы были в шокеВидео

12:16

Фейгин пояснил, чем опасно жителям оккупированных регионов Украины путинское "военное положение"Видео

12:16

Гороскоп Таро на неделю 24-30 октября: Ракам – судьбоносная встреча, Скорпионам – тревога, Стрельцам – успех

11:58

"Только бушлаты и советские танки": оккупант скулит матери с фронта из-за нищеты армии РФВидео

11:53

Как определить есть ли пальмовое масло в продукте: что будет со здоровьем

11:48

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всегоВидео

11:38

Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай и подобрал себе лояльное ПолитбюроВидео

11:02

В Энергодаре был "прилет" в отель, который облюбовали оккупанты и коллаборантыВидео

10:22

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: разрушена квартира, теплотрасса, детская площадкаВидео

10:14

"70% мобиков из полка отказались воевать": на Луганщине новоприбывшие оккупанты сбежали с передовойВидео

09:57

День тещи 2022 в Украине: душевные поздравления и милые картинки

09:36

Подорвать Крымский мост Украине помогали россияне на территории РФ - ПономаревВидео

09:26

"Зайдут даже в Луганск": ВСУ могут освободить юг и восток за 3 месяца – генерал МаломужВидео

Реклама
09:10

Гороскоп на сегодня 23 октября 2022: Весам – приятные перемены, Скорпионам- хорошие новости, Водолеям – успехВидео

08:35

ВСУ разгромили место дислокации россиян в Новой Каховке: 150 оккупантов стали "300-ми"Видео

08:30

"Придет условный Путин-2": РФ может ожидать распад, но осколки "империи" опасны - Сунгуровский

08:20

Путин понял, что война ему не по средстваммнение

07:40

Путин развязал себе руки: Жданов оценил риск нанесения ядерного удара РоссиейВидео

06:23

Новый Китай появился на горизонте, и ничего хорошего он миру не несетмнение

05:20

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

05:15

Бабье лето возвращается: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

05:00

ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – ЖдановВидео

04:00

Путин готов забрасывать Украину телами, контрнаступление ВСУ притормозилось - ЖдановВидео

03:20

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

03:15

Тодоренко снялась полностью голой для обложки нового альбома

02:45

"Не пробовали бюстгальтер одевать?": Волочкова померилась грудью с подругой

01:35

"Очень вероятно": эксперт пояснил, почему над Херсоном нависла угроза стать вторым МариуполемВидео

01:00

Делали боеприпасы для войны: в Перми взорвался пороховой завод, есть погибшиеВидео

00:51

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

00:40

План освобождения Харьковщины разработали силами Украины, США и Британии – The New YorkerВидео

00:16

СБУ задержала президента Мотор Сичи Богуслаева: журналист раскрыл деталиВидео

00:02

"Хочешь жить – умей молчать": Макаревич спел о РоссииВидео

22 октября, суббота
23:29

Молчал и показывал фальшивые схемы: Залужный мастерски держал в тайне план обороны Украины - СМИВидео

Реклама
22:55

Меркель причастна к развязыванию войны в Украине - министр юстиции ГерманииВидео

22:28

Убийство военного в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

22:14

В лифчике и шляпе: жена Остапчука удивила новым образом

21:47

Дважды попала под обстрел: на Харьковщине российский снайпер убил 10-летнюю КатюВидео

21:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

21:13

"Мы найдем их по запаху": президент рассказал, что будут делать ВСУ в "тотальной темноте"Видео

20:46

Зеленский назвал Путина старым человеком, у которого жесткие проблемы с памятьюВидео

20:42

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

20:38

За возможным ядерным ударом по ОП должен последовать удар по РФ - ЗеленскийВидео

20:19

Россия должна пройти "депутинизацию": все преступники должны сесть пожизненно - Кристоф ХойсгенВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять