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Вступление Украины в НАТО: Киев призвал Альянс не прикрываться "реформами" и сделать заявление об РФ

8 июля 2021, 20:42

Россия может повлиять на перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
В НАТО должны прямо сказать, если Украину не принимают в Альянс из-за России - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев должен услышать честный ответ от НАТО по вопросу сроков вступление Украины в Североатлантический альянс. Киев уже приложил достаточно усилий для того, чтобы сделать следующий шаг в данном направлении. В Альянсе формально говорят, что позиция Москвы не влияет на ситуацию с вступлением Украины в коллективный блок безопасности Запада. Однако неформально в блоке указывают на сопротивление российского государства евроатлантической интеграции Киева. Если ситуация зависит от России, то в НАТО должны честно об этом сказать, не прикрываясь требованиями о реформах. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе он сказал о том, что страна приложила множество усилий для интеграции в НАТО и теперь хотела бы услышать, когда появится возможность перейти к следующему шагу в данном направлении.

"Мы хотим услышать честный ответ... Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали уже достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что Украина уже реализовала реформы в сфере обороны и безопасности для того, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса. Киев готов и дальше работать над реформами.Читайте также"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании

При этом, по его мнению, на процесс вступления Киева в НАТО может повлиять Россия. Такие заявления неформальной озвучивают в Альянсе. И если это действительно так, то на Западе должны открыто заявить, что причина именно в этом, а не из-за проблем с проведением реформ.

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"С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом предложил американским властям создать пошаговый план интеграции Киева в НАТО. Документ должен предусматривать четкую привязку к календарным датам.

14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой ответить на вопрос о том, видят ли на Западе Украины в НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев получит ПДЧ в Альянс.

После саммита НАТО 14 июня в блоке заявили, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу на основании ПДЧ. Впрочем, когда конкретно Киеву предоставят такой план, в блоке не сказали.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сейчас не готова к вступлению в НАТО. Главное препятствие, как полагает хозяин Белого дома, это коррупция.

7 июля в НАТО сказали, что нет конкретного перечня требований по предоставлению ПДЧ, так как это политическое решение, а не техническое. При этом также должна учитываться готовность Альянса к интеграции Украины в блок безопасности.

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