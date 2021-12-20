"Высокие риски нападения": США призвали своих граждан не ездить в Украину

В США призвали граждан не ездить в Украину / УНИАН

В Госдепартаменте США призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину на фоне пандемии коронавируса и угроз со стороны России, говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - говорится в заявлении.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ведомстве заявили о том, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.

"Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - отмечает Госдепартамент США.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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