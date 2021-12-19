УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ

19 декабря 2021, 07:28

Министр обороны Великобритании заявил, что маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на помощь Украине.

Британия
В Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ / Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает маловероятным отправку войск в Украину в случае нападения России. Киев не является членом НАТО.

Как сообщает Spectator, Уоллес призвал "не обманывать людей".

"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей", - сказал министр обороны Великобритании.

Отметим, ранее издание The Mirror со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания готовится отправить в Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Отмечалось, что переброска военных может быть осуществлена в самое ближайшее время.

Реклама

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку и готовы к обоим вариантам развития событий", — говорилось в сообщении.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В пресс-службе правительства Британии отметили, что в ходе беседы Джонсон предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину.

По его словам, это может стать стратегической ошибкой со значительными последствиями.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Вам может быть интересно:

viber
вторжение России война на Донбассе военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость ««Не нужно обманывать людей»: в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемЛунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольтеНаташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийГороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желаний В РФ суд признал присутствие российских войск на ДонбассеВ РФ суд признал присутствие российских войск на Донбассе День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:56

Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗ

07:45

Зачем США вторая Польша?мнение

07:35

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

07:28

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФВидео

07:16

Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

Реклама
06:28

Мы не нужны тем, кто сильнее насмнение

05:50

Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"Видео

04:43

Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

04:30

Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздникиВидео

03:03

Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

02:49

Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

02:36

Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетологаВидео

01:42

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронтеВидео

01:25

Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогнозВидео

00:25

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

00:25

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

00:05

Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

18 декабря, суббота
23:52

В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

23:22

В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

22:47

"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

Реклама
22:22

Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно УкраинеВидео

21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозамФотоВидео

21:49

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

21:23

Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал законВидео

21:16

Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФВидео

20:56

Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратятВидео

20:40

Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптомВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиВидео

20:24

В Киеве вспыхнул ресторан, гости заведения выбегали на улицу

19:47

В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у ВарфоломеяВидео

19:40

Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:34

В Киеве зажгли огоньки на главной елке страныВидео

19:25

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?мнение

19:10

Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результатыВидео

18:51

Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" законВидео

18:34

ЕС пока не готов принять Украину: в МИД Латвии назвали истинную причину

18:31

На рождественские праздники в Украине ужесточают карантинВидео

17:57

Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с УкраинойВидео

17:45

Украинские прилавки завалены фальсификатом масла: кто фабрикует и как отличить подделкуВидео

17:17

У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"Видео

Реклама
17:08

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и ГрециюВидео

16:43

Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: неожиданные подробности резонансного дела

16:31

В Киевтеплоэнерго рассказали, как не переплачивать за "коммуналку"Видео

16:07

Омикрон - в Украине: Голубовская рассказала, что пациент с новым COVID-штаммом уже болел коронавирусом

15:49

Северный поток-2 - это ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопроводаВидео

15:35

Звезда Comedy Club попал в больницу с серьезным поражением легких

15:27

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в бедуВидео

15:13

Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полицииВидео

14:49

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в УкраинеВидео

14:41

В Украине ответили на ультиматум России НАТОФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять