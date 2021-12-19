"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ

В Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ / Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает маловероятным отправку войск в Украину в случае нападения России. Киев не является членом НАТО.

Как сообщает Spectator, Уоллес призвал "не обманывать людей".

"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей", - сказал министр обороны Великобритании.

Отметим, ранее издание The Mirror со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания готовится отправить в Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Отмечалось, что переброска военных может быть осуществлена в самое ближайшее время.

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"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку и готовы к обоим вариантам развития событий", — говорилось в сообщении.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В пресс-службе правительства Британии отметили, что в ходе беседы Джонсон предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину.

По его словам, это может стать стратегической ошибкой со значительными последствиями.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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