Запад готов биться за Украину с Россией: в Минобороны объявили о решительном контрударе по Москве

Запад обещает безусловную поддержку Украины - Резников / УНИАН

НАТО и Евросоюз готовы к решительным действиям против России в случае агрессии Москвы в отношении Киева. Идут серьезные консультации по вопросу защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Речь идет о шагах на опережение, среди которых политические и экономические меры, а также помощь украинскому государству. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он рассказал о том, что состоялась беседа с коллегами из США и Великобритании, по итогам которой стороны пришли к выводу, согласно которому следует переходить к решительным шагам в вопросе защиты Украины.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Мы действительно говорили с коллегами, что обеспокоенность, беспокойство выражать уже времени нет. Поэтому, как я уже говорил, Кремль имеет толстые и высокие стены и он не слышит беспокойства, он только будет воспринимать активные действия", - отметил Резников.

По его словам, на Западе заверили Киев в готовности обеспечить не только реальную поддержку территориальной целостности украинского государства, но и сыграть на опережение. Идут серьезные консультации. Среди мер, которые будут применены – политические, экономические шаги, и помощь Украине.

"Меня заверили в безусловной поддержке территориальной целостности Украины. Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и ЕС, готовность предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине", - подчеркнул Алексей Резников.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico публиковали материалы, в которых говорилось о стягивании Россией войск к границам Украины. Журналисты подкрепляли свои доводы спутниковыми снимками с передвижением военных подразделений РФ.

Североатлантический альянс подтвердил концентрацию российских войск у границ Украины. Причем в коллективном блоке безопасности Запада указали на опасность проведения военной операции Москвы против Киева.

Украинский дипломат, посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в Киеве крайне обеспокоены ситуацией, связанной с маневрами российских войск у границ Украины. По его мнению, сейчас вероятность военного вторжения РФ такая же высокая, как и в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что маневры войск РФ связаны с тем, что Москва, дескать, фиксирует угрозу со стороны НАТО.

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