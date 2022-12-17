Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" Путину

Настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает для этого каких-то посредников, сказал президент Украины Зеленский в ответ на вопрос о "поединке" с Путиным.

Готов хоть завтра выйти на ринг с Путиным - Зеленский / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Владимир Зеленский готов к гипотетическому "поединку" с директором страны-агрессора России Владимиром Путиным. По его словам, если мужчина действительно готов к бою, он будет действовать решительно, а не посылать для этого каких-то посредников.

В интервью La Chaine Info украинский гарант сказал, что настоящий мужчина, если кому-то хочет передать какое-то сообщение или "набить морду", делает это сам.

"Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду — он делает это сам", - отметил Зеленский и уточнил, что в решении таких вопросов не нужны какие-то посредники.

На вопрос о том, готов ли он был бы выйти на ринг с Путиным, Зеленский дал утвердительный ответ.

Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

"Готов хоть завтра на единоборство с путиным", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что агрессор Россия может перейти в масштабное наступление либо с конца января, либо в марте 2023 года. Залужный допустил попытку оккупантов снова атаковать Киев, на Донбассе или других направлениях. По мнению главкома, Украине нужно больше вооружений для освобождения оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал оказать государству поддержку по четырем направлениям – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкости украинцев зимой, увеличение военной поддержки и содействие в формуле мира.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что руководитель страны-оккупанта РФ Владимир Путин готовится к продолжительной войне. Он призвал западный мир к долгосрочной военной поддержке Украины. По словам Столтенберга, помогать Киеву оружием нужно до тех пор, пока к Путину не придет понимание того, что он не может одержать победу на поле боя.

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