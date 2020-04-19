Политолог сказал, "превратится" ли Зеленский в Порошенко

Владимир Зеленский при одном условии не "превратится" в Петра Порошенко, полагает эксперт / УНИАН

Политолог Алексей Якубин считает, что президент Владимир Зеленский, реагируя на общественные запросы, просто не сможет быть таким, как его предшественник – Петр Порошенко.

Обмены пленными между Киевом и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" свидетельствуют о том, что для украинского лидера играет роль фактор людей, и он не готов использовать их как какие-то марионетки в политических играх, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, президент понимает некоторые ожидания, которые есть от общества в его сторону, например, по миру.

"Зеленский, он, по сути, реагируя на общественные запросы, он просто не сможет быть таким, как Порошенко… Все-таки он, в отличие от Порошенко, ну вот те же обмены (пленными – Ред.) говорят, что для него фактор людей играет роль…", – заявил Якубин.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко поделился, что Владимир Зеленский наступает на все грабли Петра Порошенко.