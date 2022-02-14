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Зеленский сегодня выступит с обращением в украинцам - СМИ

14 февраля 2022, 19:20

Вечером в понедельник, 14 февраля, президент обратится к нации.

Зеленский
Зеленский сегодня обратится к украинцам / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером выступит с официальным обращением к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам, информируют источники издания РБК-Украина.

До этого Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе. Он также комментировал эвакуацию иностранных дипломатов на фоне угрозы российского вторжения.

Встреча Зеленского и Шольца в Киеве

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, провел переговоры в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Диалог состоялся на фоне сообщений об угрозе военного вторжения России на территорию Украины.

Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, ситуацию с газопроводом Северный поток-2, предоставления финансовой помощи Киеву от Берлина, гарантии безопасности для Украины и другие темы. Переговоры продлились почти 2 часа.

По словам Шольца, Зеленский пообещал предоставить документы по имплементации "особого статуса" Донбасса и выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Зеленский призвал олигархов и депутатов вернуться на территорию Украины в течение 24 часов. Иначе государство примет соответствующие "серьезные выводы".

Шольц рассказал о том, что в Германии изучают вопрос предоставления оружия Украине, однако о каких-либо решениях в Берлине говорить пока не готовы.

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