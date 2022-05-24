Зеленский указал на главную ошибку России в войне против Украины

Владимир Зеленский назвал главную ошибку Кремля / Скриншот

Российское вторжение в Украину началось именно с Крыма. И его можно считать первой судьбоносной ошибкой России по отношению к Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении во вторник, 24 мая.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Все вместе они приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", - заявил глава государства.

Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.