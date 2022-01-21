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Зеленский ввел санкции против российского дизайнера, судей и крымских "чиновников"

21 января 2022, 23:27

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.

Зеленский
Зеленский ввел санкции / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против известного российского дизайнера Артемия Лебедева, который является арт-директором Студии Артемия Лебедева", говорится в соответствующем указе главы государства.

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.

Какие санкции наложили на Лебедева:

  • блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • остановка финансовых операций.

Санкции ввели сроком на 5 лет.

Также Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских силовиков. Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.

В санкционный список попали 18 судей Российской Федерации.

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В то же время санкции были введены и против российских "чиновников", которые сегодня проживают на территории временно оккупированного Крыма. В список ограничений попали 52 человека.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Администрации Байдена ранее объявили о том, что американская разведка указала на возможный план России по созданию провокации на Донбассе за несколько недель до военной операции против Украины. Предположительный сценарий может включать атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом" с целью использования ситуации для наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали сведения о том, что Россия сосредоточила у украинских границ уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают варианта нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы из-за сложной обстановки в регионе и действий НАТО. В Кремле назвали маневры войск "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о том, что Москву могут ждать крайне серьезные санкции в случае нового военного вторжения в Украину. По его словам, российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом, и это приведет к катастрофическим последствиям.

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