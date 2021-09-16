Железный купол для Украины: Арестович объяснил, как ПРО США защитит Донбасс от ракетных ударов

Комплекс Железный купол может защитить от ракетного удара города на Донбассе – Арестович / УНИАН

Пока нет четких гарантий того, что США предоставят Украине противоракетные комплексы Железный купол. Эта система действительно является эффективной для защиты городов средней величины или же объектов критической инфраструктуры. Она поможет защитить, к примеру, Мариуполь, по которому был нанесен военный удар в ходе конфликта на Донбассе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что передача украинской армии таких систем пока что в планах, однако если системы действительно предоставят, то Киев получит ПРО, которая перехватывает 90% направляемых в сторону объекта ракет. Благодаря Железному куполу можно будет защитить объекты критической инфраструктуры, районы или средние города.

"Первое, нам его ("Железный купол") еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь", - объяснил чиновник.

По его словам, нельзя сказать, что после получения на баланс ВСУ данного вооружения ситуация на Донбассе изменится коренным образом. Однако появление Железного купола поспособствует укреплению боевых возможностей украинской армии и поможет прикрыть ключевые объекты.Читайте такжеСможет ли Украина прикрыться от России "Железным куполом"

"Ни одна система вооружения не является универсальной. Здесь главное то, что Украина получит оружие самых современных образцов. Это означает повышение боевых возможностей ВСУ в целом и на конкретном направлении также. Сможет прикрыть либо два города ключевых, или два района обороны, или расположение войск, или два объекта критической инфраструктуры. Это полезно. Является ли панацеей как супероружие — нет, является ли конфликт на Донбассе единственным возможным сценарием конфликта – нет. То есть мы готовы к широкому спектру угроз, но даже в условиях конфликта на Донбассе, например, на прикрытие Мариуполя или другого города это будет очень полезным оружием. Если мы помним военные удары по Мариуполю", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой речь шла о том, что в Штатах рассматривают вопрос предоставления или продажи Украине систем противоракетной обороны Железный купол. Системы могут быть использованы для защиты объектов на Донбассе.

Размещение сил ПВО США в Украине

Вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в августе говорил, что Украина в условиях противостояния агрессии РФ готова разместить силы противовоздушной обороны США. Причем такая инициатива, по его мнению, не противоречит национальному законодательству украинского государства.

В МИД РФ в ответ заявили, что слова Резникова, дескать, являются показателем "провокационной" политики Киева в отношении Москвы.

Спикер Банковой Сергей Никифоров сказал, что возможность размещения в Украине американских сил ПВО является "гипотетическим" вариантом усиления безопасности страны. Однако такой шаг должен быть согласован с украинским обществом и НАТО.