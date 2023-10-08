Что съесть 9 октября, чтобы быть здоровым круглый год: приметы дня

Что нельзя делать 9 октября. Старые приметы и важные запреты, которые спасут от неприятностей.

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Что нельзя делать 9 октября / фото: pexels

По новому календарю 9 октября церковь чтит память апостола Якова Алфеева. Он жил в первом веке и был братом апостола Матфея. Сам Иисус призвал Иакова в ученики. Он проповедовал христианство в Иудее, Греции, Эдессе, Газе и Южной Палестине.

За веру его распяли на кресте на границе Египта и Палестины. По другой версии, Иакова убили мечом по приказу царя Ирода Агриппы. Тело апостола перенесли его ученики в Испанию. Его мощи похоронили в городе Сантьяго-де-Компостела, который стал одним из главных мест паломничества христиан.

Что можно делать 9 октября

В этот день надо заниматься заготовкой дров на зиму. Считается, что именно в этот период они будут гореть лучше.

В этот день нужно сварить кашу из пшеницы. Она обязательно должна быть свежемолотая. К каше надо добавить кусок сала и угостить блюдом всех. Считается, что кто попробует эту кашу, тот будет здоровым круглый год.

В этот день нужно помолиться, чтобы получить помощь и совет в различных делах.

Что нельзя делать 9 октября

1. Нельзя 9 октября вспоминать прошлое. В народе верили, что если жаловаться о чем-то, то произойдет что-то плохое.

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2. нельзя 9 октября тяжело физически работать. В этот день есть высокая вероятность получить травму.

3. нельзя 9 октября ругаться и ссориться. Считается, что это может испортить отношения с родными.

4. Нельзя 9 октября рассказывать сны. Предки верили, что тогда хорошие сны не сбудутся, а плохие - наоборот.

5. нельзя 9 октября отказываться садиться за стол в гостях. Считается, что хозяева потеряют благополучие, а гостя будут преследовать неудачи.

Приметы 9 октября

Если вечернее небо розовое, то погода будет хорошая.

Если выпал первый снег, то начинается настоящая зима.

Если пошел дождь со снегом, то в январе будет оттепель.

Если выпал снег, то год пройдет удачно.

Если на улице мороз, а крот выбрасывает свежую землю, то будет потепление.

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