Об этом знают единицы: для чего нужны черви в природе - интересный факт

Дождевой червь не только неотъемлемый компонент рыбалки, но и чрезвычайно полезен для почвы. В частности его присутствие в земле свидетельствует о высоком показателе плодородия. Мы собрали несколько интересных фактов, чтобы рассказать: для чего нужны черви в природе.
По словам Елены Марциненко, указанные представители вида Lumbricus terrestris считаются основными создателями гумуса в почве. Всего за 24 часа жизни червь может пропустить через пищеварительную систему аналогичное своему весу количество почвы.
Чем полезны дождевые черви
Польза дождевых червей также кроется в переработке компоста. С их помощью органические остатки насыщаются полезными компонентами. После чего происходит легкое усвоение растениями полученных элементов. Кроме того, во время перемещения они создают в земле каналы, которые влияют на аэрацию почвы, что потом хорошо влияет на плодородие различных хозяйственных культур.
Какую пользу приносят черви - главные пункты:
- роют ходы, сквозь которые в почву быстро попадает вода и воздух;
- очищают землю от тяжелых металлов;
- выполняют роль важного звена пищевой цепочки;
- разрыхляют и удобряют почву.
Смотрите видео, чем помогают черви:
Что известно о дождевом черве?
Обычный дождевой червь, или дождевик обыкновенный, дождевик земляной (Lumbricus terrestris) - большой красноватый дождевой червь, родиной которого является Европа. Сейчас также широко распространен по всему миру (вместе с другими видами люмбрицидов), завезенный человеком вместе с культурными растениями. Живет в почве, питается растительными остатками, перегноем, пишет Википедия.
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