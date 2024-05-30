Об этом знают единицы: для чего нужны черви в природе - интересный факт

Если на вашем огороде или в саду вы видите много дождевых червей, то это означает, что почва очень плодородна и вы соберете большой урожай.

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Для чего нужны черви в природе / коллаж: Главред, фото: pixabay

Дождевой червь не только неотъемлемый компонент рыбалки, но и чрезвычайно полезен для почвы. В частности его присутствие в земле свидетельствует о высоком показателе плодородия. Мы собрали несколько интересных фактов, чтобы рассказать: для чего нужны черви в природе.

По словам Елены Марциненко, указанные представители вида Lumbricus terrestris считаются основными создателями гумуса в почве. Всего за 24 часа жизни червь может пропустить через пищеварительную систему аналогичное своему весу количество почвы.

Чем полезны дождевые черви

Польза дождевых червей также кроется в переработке компоста. С их помощью органические остатки насыщаются полезными компонентами. После чего происходит легкое усвоение растениями полученных элементов. Кроме того, во время перемещения они создают в земле каналы, которые влияют на аэрацию почвы, что потом хорошо влияет на плодородие различных хозяйственных культур.

Какую пользу приносят черви - главные пункты:

роют ходы, сквозь которые в почву быстро попадает вода и воздух;

очищают землю от тяжелых металлов;

выполняют роль важного звена пищевой цепочки;

разрыхляют и удобряют почву.

Смотрите видео, чем помогают черви:

Что известно о дождевом черве? Обычный дождевой червь, или дождевик обыкновенный, дождевик земляной (Lumbricus terrestris) - большой красноватый дождевой червь, родиной которого является Европа. Сейчас также широко распространен по всему миру (вместе с другими видами люмбрицидов), завезенный человеком вместе с культурными растениями. Живет в почве, питается растительными остатками, перегноем, пишет Википедия.

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