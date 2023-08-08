Бой "Усик – Дюбуа": Легендарный Майк Тайсон едко пошутил насчет фаворита

Легендарный боксер Майк Тайсон верит в победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в ближайшем поединке, который пройдет в польском Вроцлаве.

https://glavred.info/sport/boy-usik-dyubua-legendarnyy-mayk-tayson-edko-poshutil-naschet-favorita-10491697.html Ссылка скопирована

Тайсон про прошел мима анонса боя "Усик - Дюбуа" / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный американский боксер и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился прогнозом на предстоящий поединок украинца Александра Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа. Об этом сообщает портал Pro Boxing Fans.

Бой между Усиком и Дюбуа состоится в конце месяца, 26 августа 2023 года, в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местном стадионе Tarczynski Arena. Старт поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

"Никогда раньше не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре сделаю ставку на чемпиона Усика", – признался легендарный Тайсон.

видео дня

Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик. И перспективна боя поблекла окончательно.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.

Другие новости: