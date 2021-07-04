"Избиение Украины": победивший Кличко боксер разразился реакцией на победу сборной Англии

Тайсон Фьюри сравнил триумф сборной Англии над Украиной на Евро-2020 с победой над Владимиром Кличко в 2015 году.
Британский боксер-супертяжеловес, обладатель чемпионского титула по версии WBC Тайсон Фьюри назвал победу команды Англии над национальной сборной Украины на Евро-2020 "избиением", которого он, дескать, не видел со времен своей победы над Владимиром Кличко в 2015 году в Дюссельдорфе.
В своем Twitter-аккаунте Фьюри (30-0-1, 21 КО) в издевательской манере прокомментировал победу Англии над Украиной. Он вспомнил свой поединок с украинцем Владимиром Кличко, по итогам которого британец одержал сенсационную победу по решению судей, после чего Кличко-младший лишился всех своих титулов. Бой прошел 28 ноября 2015 года в Германии.Читайте также"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией
"Я не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа в 2015 году", - подчеркнул Тайсон Фьюри.
Поражение сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
- Сборная Украины по футболу 3 июля на Стадио Олимпико в Риме сыграла матч четвертьфинала чемпионата Европы со сборной Англии. Украинцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.
- Первый гол еще в начале матча забил форвард Тоттенхеме Харри Кейн. На перерыв команды отправились с преимуществом англичан в один гол, что давало шансы украинской сборной побороться с Англией уже во втором тайме.
- Однако во втором тайме англичане реализовали свои моменты и довели счет до разгромного, в результате чего Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и завершила свои выступления на Евро-2020.
- Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сказал, что Англия заслужила победу. Залогом успеха подопечных Гарета Саутгейта стал быстрый гол, забитый в дебюте матча. По словам Ярмоленко, это сломало планы Андрея Шевченко на игру.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры сказал, что украинская команда пока не готова противостоять сборным такого уровня, как Англия, и ответил на вопрос о том, продолжит ли он руководить командой.