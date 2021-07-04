"Избиение Украины": победивший Кличко боксер разразился реакцией на победу сборной Англии

Фьюри издевательски прокомментировал разгромную победу Англии над сборной Украины / Reuters

Британский боксер-супертяжеловес, обладатель чемпионского титула по версии WBC Тайсон Фьюри назвал победу команды Англии над национальной сборной Украины на Евро-2020 "избиением", которого он, дескать, не видел со времен своей победы над Владимиром Кличко в 2015 году в Дюссельдорфе.

В своем Twitter-аккаунте Фьюри (30-0-1, 21 КО) в издевательской манере прокомментировал победу Англии над Украиной. Он вспомнил свой поединок с украинцем Владимиром Кличко, по итогам которого британец одержал сенсационную победу по решению судей, после чего Кличко-младший лишился всех своих титулов. Бой прошел 28 ноября 2015 года в Германии.Читайте также"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

"Я не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа в 2015 году", - подчеркнул Тайсон Фьюри.

Поражение сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020