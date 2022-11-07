"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на Путина

Путин / kremlin.ru

В России болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя новость о том, что спортивно-оздоровительном комплексе "Знамя" в Ногинске Московская области не сможет принимать матчи женской баскетбольной Суперлиги.

Как стало известно, спортивная арена была отдана под нужды мобилизации. Команда вынуждена проводить домашние матчи на выезде.

Любители спорта из РФ в ярости на ситуацию, которую развязал их президент.

"Страна превратилась в посмешище. Путен на весь мир расписался в собственной профнепригодности и своей картонной армии", "Россия - это одна большая шутка. Такие новости уже никаких эмоций не вызывают. Просто подтверждают сам факт", – пишут в Сети.

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

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