Собрался и уехал: знаменитый российский спортсмен отказался выступать за родную Россию из-за войны

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Известный российский спортсмен и двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года россиянин Валерий Гонтарь рассказал, что столкнулся с большой волной негативных комментариев из-за новости, где он якобы принял гражданство Украины.

28-летний лыжный гонщик заявил, что покинул РФ и будет выступать за другую страну.

"Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы. Куда пишут эти сообщения? Некоторые из них проскальзывали в телефон. Не знаю, откуда у них мой номер. Удивлен, что вам не дали его, но какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу", – заявил Гонтарь в интервью росСМИ.

Лыжник, последнее время живущий в Австрии, добавил, что переориентировался на европейские страны и делает все возможное, чтобы остаться здесь.

"В России выступать не буду. Почему не говорю, какое именно государство? Хочу сохранить определенную конфиденциальность, пока не готов делать громких заявлений. Нет, не Украина. Скорее всего, люди отправили меня туда, потому что у меня украинская фамилия", – отметил спортсмен, который не совсем рад войне, развязанную Путиным.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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