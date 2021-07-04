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Тысячи фанатов сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны

4 июля 2021, 12:23

Несмотря на обидное поражение сборной Украины в матче против Англии, миллионная армия футбольных болельщиков восхищается нашей сборной.

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
Поддержка фанов для сборной Украины / facebook.com/andriy.pavelko

В субботу вечером, 3 июля, десятки тысяч болельщиков собрались на Спортивной площади в центре Киеве, чтобы поддержать национальную сборную в первом для нее в истории четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Несмотря на обидное, но справедливое поражение (4:0), украинцы во всем мире с первой и до последней минуты заряжали своих героев бодростью и энергией. В частности – эмоциональным исполнением национального гимна.

Неистовая поддержка сборной Украины

Фан-зона № 1 располагалась на Спортивной площади в Киеве. Здесь установили один из самых больших светодиодных экранов Европы, размером около 4000 квадратных метров. Болельщики приходили заранее, до старта матча, чтобы посмотреть трансляцию матча Чехия – Дания, а также занять самые выгодные места.

Согласно подсчетам, здесь собралось около 13 тысяч человек, которые эмоционально исполнили гимн Украины перед стартовым свистком арбитра.

Как прошел матч Украина – Англия

  • Сборная Украины проиграла англичанам и вылетела с Евро-2020. Сопернику удалось забить 4 мяча в наши ворота. Голами отметились Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформил дубль.
  • Лучшим футболистом Украины в матче с Англией стал Евгений Макаренко. Выйдя на поле на 64 минуте, он отдал 19 точных передач из 20 (95%).
  • Главный тренер Украинской Андрей Шевченко объяснил, что Украине еще рано замахиваться брать такие горы, как сборная Англии. "Гора оказалась неприступной", – подытожил наставник сборной.
  • Украинцам удалось оказаться в восьмерке лучших команд Европы – впервые в истории. Об этом заявил, в частности, президент Владимир Зеленский.
сборная Украины по футболу
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