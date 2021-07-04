Тысячи фанатов сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны

Поддержка фанов для сборной Украины / facebook.com/andriy.pavelko

В субботу вечером, 3 июля, десятки тысяч болельщиков собрались на Спортивной площади в центре Киеве, чтобы поддержать национальную сборную в первом для нее в истории четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Несмотря на обидное, но справедливое поражение (4:0), украинцы во всем мире с первой и до последней минуты заряжали своих героев бодростью и энергией. В частности – эмоциональным исполнением национального гимна.

Неистовая поддержка сборной Украины

Фан-зона № 1 располагалась на Спортивной площади в Киеве. Здесь установили один из самых больших светодиодных экранов Европы, размером около 4000 квадратных метров. Болельщики приходили заранее, до старта матча, чтобы посмотреть трансляцию матча Чехия – Дания, а также занять самые выгодные места.

Согласно подсчетам, здесь собралось около 13 тысяч человек, которые эмоционально исполнили гимн Украины перед стартовым свистком арбитра.

Как прошел матч Украина – Англия