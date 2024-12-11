"Какие отношения сейчас?": известная украинская певица высказалась о Каменнских

Маша Кондратенко ранее была в тесных связях с Потапом и Настей Каменских.

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Маша Кондратенко поддерживает Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

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Маша Кондратенко не поддерживает связь с Потапом

Певица уважает Настю Каменских

Украинская известная певица Маша Кондратенко высказала свое мнение о певице Насте Каменских и рэпере Потапе, который уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, в 2020 году Кондратенко была участницей шоу "Голос країни" и одними из ее тренеров были Каменских и Потап.

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В интервью "Фокусу" Маша рассказала, что во время полномасштабной войны общается только с Настей, творчество которой ей очень нравится.

"Моими тренерами был и Потап, и Настя Каменских, и Монатик, и Дан Балан. Меня в том сезоне покидало по всем командам. Какие отношения сейчас? Я не могу сказать, что мы поддерживаем какое-то активное общение с Настей Каменских, но мы всегда поддерживаем релизы друг друга. Поддерживаем премьеры. Я уважаю ее как артистку, как певицу, она очень талантливая и я с детства любила ее творчество", - призналась Кондратенко.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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