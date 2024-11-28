"Ему угрожали": кум Потапа рассказал, что случилось с рэпером

Кратко:
- Петр Черный высказал свое мнение о Потапе
- Певец понимает поступок своего кума
Украинский известный певец Петр Черный утверждает, что его кум, украинский популярный рэпер Потап, сбежал из Украины из-за того, что ему угрожали кадыровцы.
В интервью для Славы Демина певец рассказал, что выбор Потапа очевиден.
"Он же топил за Украину сначала, а потом, помните, что-то случилось, когда он там на Тимати... Ему потом угрожали, кадыровцы звонили, говорят: "Мы тебя..." Поэтому его и выбор ", – отметил Петр.
Также Черный не осуждает беглеца Потапа за его поступок.
"Я не осуждаю Алексея, я понимаю его шаг. Осуждать – за что? Что он не пошел на войну?" – подметил артист.
Петр Черный считает, что Потап остался мощным игроком на рынке шоу-бизнеса.
Смотрите видео интервью Петра Черного:
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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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