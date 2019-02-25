"Надо послать хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина": в соцсетях комментируют отказ Maruv от Евровидения

25 февраля 2019, 20:26

Решение певицы стало неожиданностью для всех

Марув отказалась представлять на Евровидении в Израиле Украину на условиях НТКУ
Марув отказалась представлять на Евровидении в Израиле Украину на условиях НТКУ / Maruv

​Украинская певица Maruv, с песней Siren Song одержавшая победу в нацотборе на Евровидение, отказалась подписывать контракт с Общественным телевидением на условиях последнего и объявила, что не будет представлять Украину на конкурсе в Израиле.

Ситуация с аннулированием результатов вызвала большой резонанс в сети.

Блогер Евгений Хурсин задается вопросом, что делать с платными смс, которые зрители присылали в поддержку певицы"

"То есть мнение украинских зрителей для принятия решения , кто именно поедет от Украины на конкурс не имеет никакого значения. Правильно понимаю?"

Журналист Аркадий Бабченко прогнозирует Марув успешную карьеру в России.

"У Марув карьера сейчас так рванет в гору. Распятую бандеровцами певицу в трусиках в России вот просто с руками и ногами рвать будут. Представительнице "мы за мир, мы за мир" о таком пиаре только мечтать можно. Потом-то выкинут, конечно, но пару тройку месяцев славы и бешеного чеса обеспечено. Встречай, Мурманск. Анну-Марию вот, правда, жалко. Открыли бы, дурехи, рот на сутки позже - главными пострадавшими от фашистов сейчас были бы они", - написал Бабченко.

"Ехать должен только Олешко. Этот ПАПу точно не подведет", - иронизирует Евгений Плинский.

Андрей Алехин отметил, что его смутили не столько концерты в России, сколько сам номер:

Читайте также"Встает в позы перед оккупантами": Бабченко возмутился певицей Maruv"Вот это раздвигание ног, порносапоги, смелые фрикции, е*абельные движения... Да, нашлись (я в шоці) мужчины, которые усмотрели в этом смелый посыл, сравнили с молодой Мадонной, умилились дерзновенности юной артистки (фу, блин), но в целом...

Знаете, та же толстая несушка Нета Барзилай стала победительницей Евровидения именно потому, что несла песней одну простую идею - задрали одинаковые гламурные писечки с разрезом, ногами и сиськами: сейчас не двухтысячные, не то пальто.

И если от Украины поедет вот это раздвигание ног, е*абельные фрикции и текст "*би меня, я вся горю" (а текст именно такой) - я лично ниче хорошего в этом не вижу. Хватит, что у нас репутация столицы коррупции. Давайте ещё закрепим столицу ВИЧ и прочего нах"

Блогер Денис Гороховский считает, что НТКУ "в очередной раз показали себя заполитизированными мелочными мудаками".

Журналист Иван Яковина считает, что отказ Maruv от поездки в Израиль обернулся диким скандалом:

"Вот это то, о чем я талдычу. Институты важнее конкретных людей.Поехала бы эта певица на ЕВ - ничего с Украиной не случилось бы. Просто надо было выгнать с работы составителей правил и контракта, которые заранее все не предусмотрели. Они тут облажались, не она. И все!

Читайте такжеЧем Maruv хуже Порошенко?Сейчас же от этого конкурса и его устроителей за версту смердит несправедливостью. Произошел дикий скандал. Институт доверия подорван. Даже те, кому эта Марув была поперек горла, видят, что произошло банальное шулерство. Со времен детских игр во дворе любой человек знает, что нельзя переписывать правила во время (и уж тем более - после) игры.

И самое важное. Если вы разрушаете институт, основанный на едва зарождающемся доверии со стороны большого количества людей, вы наносите обществу огромную коллективную травму. Для общественного благополучия и развития это гораздо хуже, чем если бы даже она с российским флагом на сцену выскочила. Это будет сказываться на тысячах и миллионах самых разных коммуникаций среди людей. Измерить это ничем нельзя, но это очень, очень плохо".

Евгений Хурсин предлагает послать от Украины сводный хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина.

​Борис Пенчук считает, что ситуация с Марув - элемент российской гибридной агресси против Украины:

"Ситуація з Марув - це один з елементів гібридної війни проти України.Це - чудово прорахована росіянцями технологія.Це - російська гібридна відповідь на недопущення в 2017 році росіянки Юлії Самойлової на Євробачення в Київ за виступи в анексованому Криму"

Политолог Петр Олещук считает, что после аннулирования результатов Украина не должна отправлять на конкурс вообще никого.

Напомним, ранее Maruv и ее творчество пылко распекла украинская певица Анастасия Приходько.

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Евровидение Евровидение-2019 Maruv
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