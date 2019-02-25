"Чтобы Украину представляли в таких позах": Приходько пылко распекла Maruv - опубликовано видео

Анастасия Приходько / Instagram певицы

Известная украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала певицу Maruv (Анну Корсун), которая выиграла украинский нацотбор на Евровидении-2019.

Соответствующее видеообращение к украинцам Приходько выложила в соцсети Facebook.

"Она мне не нравится, потому что гастролирует в РФ, потому что у нее песня зарегистрирована в РФ, поэтому что она говорит, что "воевать за мир – это будто тр*хаться за девственность", простите, это дословно ее слова. И я думаю, этого хватит", − заявила певица.

Приходько также подвергла критике сценический номер Maruv, с котором она выступила на отборе.

"Я не хочу, чтобы мое государство представляли в исподнем, и в таких позах, в которых она танцует", − заявила Приходько.

А що думаєте ви? Опубликовано Анастасіей Приходько Воскресенье, 24 февраля 2019 г.

Позднее в Минкультуры Украины тоже высказались по поводу представительства Украины на Евровидении-2019.

"Государство должны представлять достойные артисты, патриоты Украины, которые осознают свою ответственность", — заявили чиновники.

Maruv / MaruvOfficial / Facebook

Напомним, ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны "Общественного телевидения" на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.