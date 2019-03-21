Стала известна дата премьеры сериала Слуга народа-3

Эпизод сериала Слуга народа - 3 / Скриншот

На среду, 27 марта, назначена премьера сериала Слуга народа-3.

Показ состоится в 20:45 на телеканале 1+1, сообщает Команда Зеленского в Facebook.

Отметим, что в сериале будет 3 серии, кроме того, уже опубликован официальный анонс Слуги народа-3.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Как известно, журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал Слуга народа-3.

В свою очередь в ЦИК уже сделали заявление по сериалу Слуга народа-3 с Зеленским. По словам замглавы Центризбиркома Украины Евгения Радченко, снять сериал с эфира также "не может никто".