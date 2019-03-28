Александр Цекало и его новая жена впервые вместе вышли в свет

Александр Цекало и Дарья Эрвин / ru.hellomagazine.com

Известный российский шоумен и продюсер Александ Цекало и его новоиспеченная жена Дарина Эрвин впервые официально вышли в свет в качестве пары.

57-летний шоумен и его 27-летняя избранница появились в total black образах на красной дорожке премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве. Эрвин выбрала длинное черное платье на бретельках, а Цекало появился в черной футболке, пиджаке, штанах и кроссовках.

Во время своего первого звездного выхода, пара держалась за руки, улыбалась фотографам и не скрывалась от обьективов фотокамер.

Александр Цекало и Дарина Эрвин впервые вышли вместе в свет / ru.hellomagazine.com

Российские СМИ сообщили, что пара расписалась в начале этого года в Беверли-Хиллз.

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.