Разница в 30 лет: Александр Цекало тайно женился в четвертый раз

Цекало женился в четвертый раз / Фото: kp.ru

Известный российский шоумен и продюсер Александ Цекало развелся со своей женой Викторией Галушкой, которая приходится родной сестрой певице Вере Брежневой, и женился в четвертый раз

Избранницей 57-летнего Цекало стала 27-летняя Дарина Эрвин, пара расписалась в Беверли-Хиллз, передает "СтарХит".

"Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало", - рассказывают в окружении пары.

Цекало и Эрвин живут на две страны: он – в России, она – в США.

Избранница Цекало / instagimg.com

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Напомним, ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.