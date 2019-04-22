Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9

Оксана Муха - триумфатор Голоса страны-9 / Фото: Instagram/goloskrainy_official

Участница команды Дана Балана, львовянка Оксана Муха 21 апреля одержала победу в конкурсе Голос страны-9 на 1+1. Ее уникальный тембр считают очень схожим с голосом украинской певицы Квитки Цисык.

Оксана Муха выступала на слепых прослушиваниях последней с песней Цисык Де ти тепер и лишь чудом попала в команду молдавского исполнителя Дана Балана, который оставил место для исполнителя с уникальными данными. Певица призналась, что стала участницей конкурса, чтобы напомнить Украине уникальное исполнение Цисык.

В финале шоу Оксана Муха исполнила песню Я піду в далекі гори и дуэтную песню с тренером. Кроме этого, она повторно спела песню Квитки Цисык, которую пела на отборе.

Оксана Муха родилась 16 июня 1981 года во Львове. Украинская певица и скрипачка, лауреат Гран-при первого Международного конкурса украинского романса им. Квитки Цисык. В 2005 году закончила Львовскую национальную музыкальную академию имени Николая Лысенко. Является участницей легендарных музыкальных проектов Проект Ивасюк и Незабываемая Квитка.

Напомним, ранее один из тренеров Голоса країни, молдавский поп-певец Дан Балан объяснил, почему еще не женился, а также признался, что чувствует к коллеге по шоу - известной украинской поп-певице Тине Кароль.